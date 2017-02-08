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Общество

В Пскове провели ЕГЭ для родителей

Сегодня, 8 февраля, в Пскове состоялся Единый государственный экзамен по русскому языку для родителей. Он прошёл на площадке Псковского гуманитарного лицея, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с родителями школьников тестирование прошёл  начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Александр Седунов рассказал, что экзамен состоял из 14 вопросов. Он отметил, что ЕГЭ сдавал впервые.

«Задания, которые сегодня все решали родители, действительно включены в школьную программу. Важно, что разные вопросы: есть вопросы, связанные с анализом текста, где нужно вдумчиво прочитать и подумать, каким образом ответить, есть задания несколько провокационные, так как в них содержатся похожие варианты ответов», - рассказал он.

Экзамен проводился по всем нормам и правилам. При входе металлодетектором проверяли  наличие электронных устройств, мобильных телефонов, которые категорически запрещается проносить на экзамен. Задания для тестирования активировались с помощью специально разработанной электронной системы.

Организаторы сообщили, что результаты экзамена объявят лично участникам тестирования в течение дня. 

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