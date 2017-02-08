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Политика

Фракция «Единой России» соберется накануне посевной

В марте пройдет выездное заседание фракции «Единая Россия», посвященное вопросам сельского хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

«Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны – это подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачёва и руководителей профильных ведомств», - рассказал заместитель председателя Государственной Думы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он добавил, что формат работы фракций «Единой России» в регионах будет выстроен сходным образом: «Такое предложение сделал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая во вторник перед депутатами «Единой России». И мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств. И в ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания с приглашением представителей региональных органов исполнительной власти».

По словам С. Неверова, на четверг запланировано селекторное совещание с региональными отделениями, где будет обсуждаться реализация такого формата работы. «Сейчас, после того, как депутаты фракции в Государственной Думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно «по горячим следам» и депутатам на региональном уровне проработать эту тему. А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства», - рассказал он.

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