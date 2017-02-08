Свиной шпик для украинцев задержался на границе в Псковской области

17:16, 08 февраля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего на Украину из Польши 20 тонн свиного замороженного шпика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной остановки транспортного средства послужило отсутствие предварительного уведомления госветслужбы Польши о перемещении продукции автотранспортом через территорию Российской Федерации. После его предоставления транзит груза был разрешен.