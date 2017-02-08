В России четвертый год подряд наблюдается рост численности населения

14:32, 08 февраля 2017, ПАИ

В России четвертый год подряд наблюдается рост численности населения. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая в Государственной Думе РФ, пишет «Интерфакс».

«Данные Росстата, которые мы только что получили, свидетельствуют о том, что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек», - сказала Ольга Голодец и добавила, что это небольшой прирост, и «позиции здесь наши очень сложные».