0
13:34
В Пскове провели ЕГЭ для родителей
11:54
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
11:23
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
11:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Общество

В России четвертый год подряд наблюдается рост численности населения

В России четвертый год подряд наблюдается рост численности населения. Об этом заявила  вице-премьер  Ольга Голодец, выступая в Государственной Думе РФ, пишет «Интерфакс».

«Данные Росстата, которые мы только что получили, свидетельствуют о том, что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек», - сказала Ольга Голодец и добавила, что это небольшой прирост, и «позиции здесь наши очень сложные».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове провели ЕГЭ для родителей
08 февраля 2017
В Пскове провели ЕГЭ для родителей 1
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
08 февраля 2017
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается 1
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
08 февраля 2017
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 5
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 22
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

Идет загрузка...