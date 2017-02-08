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Общество

Жители районов Псковской области получат январские квитанции за ОДН с учётом перерасчета

Жители районов Псковской области получат квитанции с платой за содержание общедомового имущества за январь с учетом перерасчета. Об этом Псковскому агентству информации сообщил и. о. руководителя комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Напомним, в январе жители Пскова получили квитанции за общедомовые нужды, рассчитанные по новым нормативам. Андрей Агапов отметил, что жители других районов пока что ждут квитанций за январь, платежи должны начислить до 15 февраля. По словам председателя госкомитета, новые платежные документы должны быть составлены уже с учетом перерасчета, так как 7 февраля были внесены изменения в приказ комитета «Об утверждении нормативов в части уточнения площадей, применяемых при расчете.

«Это должно повлиять на сумму в квитанциях», - пояснил Андрей Агапов и добавил, что управляющие компании в районах должны выполнить перерасчет за январь.

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