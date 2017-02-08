0
13:34
В Пскове провели ЕГЭ для родителей
11:54
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
11:23
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
11:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
09:11
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Общество

В Пскове пройдёт женский фестиваль «Берегиня»

18 марта с 11:00 до 20:00  в Колледже технологий и сервиса на Народной, 20 в Пскове пройдёт женский фестиваль «Берегиня», сообщается в группе «ВКонтакте».

«Фестиваль направлен на возрождение статуса женщины как матери, сестры, подруги, хранительницы семьи и осознанного отношения к миру», - пояснили организаторы. Псковичек, пришедших на фестиваль, ожидает «дегустация приятных женских услуг и новых знаний».

Организаторы анонсируют возможность посетить 29 мастер-классов, пройти процедуры красоты, посетить ярмарку подарков, поучаствовать в розыгрыше ценных призов, проконсультироваться по жизненным вопросам у мантиков (Таро, руны), посмотреть концерт и показ моделей, поучаствовать в женских рукоделиях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове провели ЕГЭ для родителей
08 февраля 2017
В Пскове провели ЕГЭ для родителей 1
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается
08 февраля 2017
Тала Нещадимова рассказала о народной примете, которая сбывается 1
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
08 февраля 2017
Тала Нещадимова назвала районы Псковской области с наиболее комфортными погодными условиями
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 5
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей
08 февраля 2017
Прокуратура требует отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса» от исполнения обязанностей 22
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»

Идет загрузка...