В Пскове пройдёт женский фестиваль «Берегиня»

15:25, 08 февраля 2017, ПАИ

18 марта с 11:00 до 20:00 в Колледже технологий и сервиса на Народной, 20 в Пскове пройдёт женский фестиваль «Берегиня», сообщается в группе «ВКонтакте».

«Фестиваль направлен на возрождение статуса женщины как матери, сестры, подруги, хранительницы семьи и осознанного отношения к миру», - пояснили организаторы. Псковичек, пришедших на фестиваль, ожидает «дегустация приятных женских услуг и новых знаний».

Организаторы анонсируют возможность посетить 29 мастер-классов, пройти процедуры красоты, посетить ярмарку подарков, поучаствовать в розыгрыше ценных призов, проконсультироваться по жизненным вопросам у мантиков (Таро, руны), посмотреть концерт и показ моделей, поучаствовать в женских рукоделиях.