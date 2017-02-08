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Общество

Концерты, выставки и мастер-классы ждут псковичей на Масленицу

В этом году в Псковской области масленичная неделя начнется 20 февраля с регионального фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй». Как сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в нем примут участие фольклорные коллективы региона. В программе фестиваля - концерт, выставка «Масленичное чучело», конкурсы исполнителей традиционных масленичных песен и масленичных угощений. Фестиваль начнется в 14:00 по адресу: город Псков, улица Набат, 5 (Псковский областной колледж искусств). Организатором выступает Псковский областной центр народного творчества.

В 17:00 в выставочном зале Центра народного творчества откроется оригинальная выставка масленичных сувениров, а в 18:00 организаторы праздника приглашают гостей на молодежную вечерку.

21 февраля в Пскове пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре», которую организует Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Конференция состоится на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (улица Некрасова,7).

С докладами на конференции выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений различных городов России, в том числе Псковской области. К мероприятию приурочены выставка редких библиографических изданий из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки по теме конференции; презентация новых изданий по фольклору и диалектологии Псковского государственного университета; выставка статуэток Б. Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья». После конференции состоится концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории.

С 20 по 26 февраля в Псковском музее-заповеднике пройдут интерактивные культурно-образовательные программы и мастер-классы для организованных групп учащихся по предварительным заявкам.

25 февраля музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей Псковской области на масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске!» В 13:00 в «Нескучном садике» начнется праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств. Посетители музея также могут посетить масленичные игры и забавы в Доме купца Шведова, час русского романса в Доме купца Белянина. Интерактивные площадки для детей будут организованы на площади у Изборской крепости.

26 февраля с 11:00 в центре Пскова развернется большой праздник «Гуляй, масленица!» Городской культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации Пскова представит несколько площадок для всенародных проводов зимы.

В Детском парке пройдут масленичные игры и конкурсы с сюрпризами и потешками. На Октябрьской площади состоится театрализованное представление «Отворяй ворота!» с участием Маслёны, Барина Блина и лучших творческих коллективов города. В программе праздника также состязания в силе и ловкости, мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы, угощение горячими блинами и чаем.

Конкурсы, игры и гулянья, посвященные Масленице, которая символизирует прощание с зимой и встречу долгожданной весны, пройдут во всех районах Псковской области.

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