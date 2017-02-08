Голодец заявила о необходимости увеличивать темпы строительства школ

16:12, 08 февраля 2017, ПАИ

В российских школах не хватает около 6 млн мест. Об этом сообщила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Государственной Думе, передает ТАСС.

«Прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы. Этот дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест», - заявила Ольга Голодец.

Она отметила, что в прошлом году на реализацию программы по строительству новых школ было выделено 25 млрд рублей, и удалось ввести 167 тыс. новых мест. «Нам нужно увеличивать темпы. Эта программа должна развиваться стремительно», - сказала вице-премьер и напомнила, что в этом году в первые классы пришло на 145 тыс. детей больше.