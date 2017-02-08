В Пскове состоялась видеоконференция с Витебском и Астраханью по развитию малого бизнеса

17:28, 08 февраля 2017, ПАИ

8 февраля состоялась видеоконференция с участием Пскова, Витебска (Белоруссия) и Астрахани, в которой представители муниципальной власти трех городов и руководители бизнес-инкубаторов Пскова и Витебска обсудили сотрудничество в сфере производства товаров и оказания услуг субъектами малого и среднего предпринимательства в России и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов охарактеризовал торговые связи с Витебском как насыщенные: белорусские предприниматели участвуют во многих ярмарках и выставках, которые проводятся в Пскове, есть специальная площадка для реализации продукции соседнего государства «Белорусский рынок», для строительства жилых домов и новой школы в Белоруссии закупаются строительные материалы.

Первый заместитель председателя Витебского городского исполкома Валентин Цветков предложил сделать встречи в таком формате постоянными, конкретными и продуктивными, пригласив в следующий раз предпринимателей, заинтересованных в ведении бизнеса или торговле в городах-участниках видеоконференции. Он предложил сделать дорожную карту для малых и средних предпринимателей, упомянув, что в Витебске хорошо развито станкостроение, и продукция этого направления может быть более востребована на псковском рынке.

Директор правовой группы «Закон и порядок» из Витебска Михаил Кейзеров рассказал о деятельности бизнес-инкубатора малого предпринимательства, призвав псковичей «не бояться белорусского законодательства» и воспользоваться возможностями инкубатора для начала собственного бизнеса. Он проинформировал, что инкубатор располагается на 24 000 кв. м, в его распоряжении 8 зданий, площади предоставляются в безвозмездное пользование, ведется юридическое, консалтинговое и бухгалтерской сопровождение бизнеса, сейчас в нем находится 180 субъектов малого предпринимательства.

Директор муниципального учреждения «Псковский бизнес-инкубатор», депутат Псковской городской Думы Валерий Петров отметил, что его организация осуществляет такие же направления деятельности и сотрудничает с витебскими коллегами с 2013 года. Псковский бизнес-инкубатор не такой мощный – имеет площадь более 550 кв. м и одно здание, но в 2016 году в нем было 24 резидента, и он был заполнен, причем некоторые предприниматели имели на территории инкубатора только офис, а рабочие места были в Пскове (до 10-15 человек). Совокупный доход резидентов составил более 44 млн рублей. «Для начинающих предпринимателей это солидно», - подчеркнул Валерий Петров. Также он рассказал, что псковский бизнес-инкубатор принимал участие во Всероссийской программе «Ты - предприниматель» с организацией тематических и семинарских мероприятий для молодежи.

Заместитель главы администрации Астрахани Любовь Плющенко поддержала идею создания дорожной карты для малого бизнеса, пообещав подготовить интересные предложения для Пскова и Витебска.