В Пскове продаётся кафе

16:06, 08 февраля 2017, ПАИ

На первой линии улицы Советской в Пскове выставлено на продажу коммерческое помещение, в котором располагалось кафе-паб.

Помещение освободилось совсем недавно, так что потенциальным покупателям, желающим как можно скорее начать здесь свой бизнес, не придется ждать окончания ремонтных работ – помещение в отличном состоянии и готово принимать посетителей. Подсобные помещения оборудованы всем необходимым: вентиляция, технические и гостевые помещения оснащены в соответствии с назначением объекта.

«Изюминка» этого предложения – возможность беспроцентной рассрочки на 5 лет или обмена на жилую недвижимость. Таким образом, можно стать владельцем собственного бизнеса, не «влезая» в долги. Объект предлагается также в аренду.

Удобное расположение позволяет использовать помещение по усмотрению будущего владельца или арендатора: для размещения магазина, офиса и т. п.

Подробности 8112-29-84-84 и тут.