Псковские полицейские изъяли опасный алкоголь почти на 5 млн рублей

14:35, 08 февраля 2017, ПАИ

В Пскове полицейские изъяли более 10 тонн алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции получило оперативную информацию о том, что одна из псковских фирм продает фальсифицированную алкогольную продукцию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка изъяли более 10 тыс. литров алкоголя различных марок. Результаты проведенного исследования показали, что федеральные специальные марки изготовлены не на предприятиях гознака, продукция не соответствует ГОСТу. Кроме того, в ряде образцов было обнаружено повышенное содержание метанола.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Следствие установило, что злоумышленники с целью сбыта приобретали и перевозили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками. Общая стоимость изъятого алкоголя составила почти пять миллионов рублей.