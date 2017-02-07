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Жителя Псковского района арестовали за кражу банковской карты у собутыльницы

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили безработного гражданина, подозреваемого в краже банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 27-летний ранее судимый житель Псковского района распивал спиртное  со своей знакомой. Когда выпивка кончилась, женщина передала собутыльнику банковскую карту, принадлежащую ее матери, чтобы тот снял с нее определенную сумму и приобрел алкоголь. После того, как гражданка уснула, ее приятель ушел, взяв с собой банковскую карту, затем снял с неё оставшиеся девять тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленник арестован за другое преступление. Ведется следствие.

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