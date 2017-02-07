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Культура

Сегодня псковичей ждут на открытие выставки «Образы Родины»

Сегодня, 8 февраля, в зале Псковского регионального отделения Союза художников России откроется выставка «Образы Родины» главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгения Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Организаторы рассказали, что основной темой работ мастера является батальная, военно-историческая живопись, отсылающая посетителей в далекое и недалекое военное прошлое России. «Русский дух, русский характер, герои своего времени, реконструкция давно забытых баталий - это то, что является предметом живописного исследования Евгения Емельянова», - отметили организаторы. Кроме того, на выставке будут представлены пейзажные, портретные, эскизные работы художника за последние 5-10 лет.

Выставка организована в рамках программы сотрудничества Национального культурно-исторического центра имени М. А. Волошина, Музея славы русского оружия, Псковского отделения Союза художников России и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Открытие состоится в 18:00 в центральном выставочном зале по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 1. Вход свободный. Выставка продлится до 5 марта.

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