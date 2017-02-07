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Культура

Псковичей зовут на встречу с главным редактором журнала «Звезда»

9 февраля в 16:30 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится встреча с главным редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото предоставлено пресс-службой библиотеки

«Звезда» - старейший ежемесячный «толстый» журнал России. Со времени его основания в 1924 году в нем были опубликованы около 20 тыс. произведений, более 10 тыс. авторов, среди которых Максим Горький, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Владислав Ходасевич, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Николай Заболоцкий и многие другие писатели, ученые, публицисты, критики.

«Из всех журналов, когда-либо издававшихся в северной столице со дня ее основания, ни один не выходил, подобно «Звезде», более 90 лет без перерыва», - отметили организаторы встречи.
 

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