Российские ученые научили нейронную сеть создавать лекарства от рака

16:41, 08 февраля 2017, ПАИ

Российские ученые из компаний Mail.Ru Group, Insilico Medicine и Московского физико-технического института создали нейронную сеть, которая способна изобретать новые лекарства от рака. Об этом говорится в сообщении Mail.Ru.

В своем докладе исследователи отмечают, что из 72 миллионов неорганических молекул только доля процента используется в лекарственных препаратах. При этом методы создания лекарств в основном носят наследственный характер.

«Например, фармакологи продолжают исследовать аспирин, который применяется уже много лет, что-то добавляют к молекуле, чтобы снизить побочные эффекты или повысить эффективность, но это все то же вещество. Как выбрать из 72 млн принципиально новую молекулу, обладающую лечебными свойствами? Эту задачу и решали исследователи с помощью нейронной сети», — говорится в пресс-релизе.

Созданная российскими специалистами нейронная сеть помогает выбрать из миллионов неорганических молекул те новые, которые могут обладать нужными лечебными свойствами. Для этого они сначала обучили сеть на молекулах, чьи лечебные свойства уже известны.

«Мы сделали нейронную сеть генеративного типа, то есть умеющую создавать схожие вещи, на которых она обучалась. Мы обучили модель сети, которая способна создавать новые фингерпринты с заданными свойствами», — рассказал один из авторов исследования, аспирант МФТИ Андрей Казенков.

В ходе проверки сети на патентной базе противораковых лекарств разработчики обнаружили, что на 69 из предсказанных веществ уже есть патенты.

«Генеративные состязательные сети с применением обучения с подкреплением — это будущее фармакологии. В этой статье мы показали первое применение генеративных состязательных автокодировщиков, GAN, для создания новых молекулярных структур противоопухолевых препаратов по определенным параметрам. Эта работа была сделана еще летом, и с тех пор мы значительно продвинулись в этом направлении. Я очень надеюсь, что в скором времени мы сможем разрабатывать индивидуальные лекарства для лечения редких заболеваний и даже для лечения отдельных пациентов. Уже в этом году искусственный интеллект начнет трансформировать фармацевтическую индустрию», — подчеркнул глава Insilico Medicine и международный адъюнкт-профессор МФТИ Александр Жаворонков.