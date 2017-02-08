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Общество

Восточный ветер и до -17 градусов обещают псковские синоптики 9 февраля

9 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -12 до -17 градусов, днем – от  -7 до -12.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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