Определён состав жюри премии «Народное признание – 2016»

16:01, 08 февраля 2017, ПАИ

Определён состав жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». В него вошли заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, прокурор Псковской области Сергей Белов, председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков, президент Торгово-промышленной палаты области Владимир Зубов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко.

По традиции, в состав жюри включены обладатели премии «Народное признание» за предыдущий год: управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко, руководитель зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко, директор компании «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов, органисты Дина Ихина и Денис Маханьков.

Как и в прошлом году, голос члена жюри равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается голосование за финалистов премии 2016 года. Оно будет остановлено в понедельник, 13 февраля, в 18:00.

Обладатели награды будут названы 17 февраля на торжественной церемонии в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 соискателя награды.