Психолог СИЗО-1 Татьяна Клименко стала серебряным призером Кубка России по джиу-джитсу

16:51, 08 февраля 2017, ПАИ

Психолог СИЗО-1 управления ФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко стала серебряным призером Кубка России по джиу-джитсу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кубок России по джиу-джитсу проходил в Рязани. На турнир приехали 400 бойцов из 39 регионов страны. Участие в соревнованиях также приняла сотрудник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко, которая в итоге стала серебряным призером.

Татьяна Клименко представляла псковский клуб «Рубикон» и выступала в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории 62 килограмма. По правилам борьбы, ей пришлось провести четыре схватки, три из которых стали для псковички победными.

В финальном поединке за первое место Клименко встретилась со спортсменкой из Рязани, уступив ей пьедестал почета и став в итоге второй.

Также Татьяна Клименко выполнила норматив кандидата в мастера спорта по джиу-джитсу, став первой женщиной в Пскове, имеющей данное спортивное звание в этом виде борьбы.