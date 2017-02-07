Псковичи станут «уникальным зрителями» «Пещного действа» от ансамбля «Сирин»

16:35, 08 февраля 2017, ПАИ

Псковичи станут «уникальным зрителями» концертного исполнения «Пещного действа» ансамблем древнерусской музыки «Сирин», которое пройдёт в рамках XXIV Пушкинского фестиваля 9 февраля в 19:00 в Приказной палате Кремля. Об этом сообщила автор и модератор научной конференции «Литургия и театр» Алёна Карась на пресс-конференции 8 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам повезло вместе с фестивалем привезти ансамбль «Сирин» - ансамбль древнерусской музыки», - отметила Алёна Карась и рассказала, что почти 20 человек представят выдающееся произведение церковного искусства. Она добавила, что программу собрать было сложно, в Москве ее видели последний раз в 2001 году.

«Важно переходить границы, чувствовать работу разнообразных видов, форм искусств, исследований», - заявила Алёна Карась, говоря о предстоящей конференции «Литургия и театр». Она считает, что было важно провести данное мероприятие именно в Пскове, оно соединит опыт церковного искусства, культа, церкви и искусства; сделает «такой союз, чтобы люди церкви поразмышляли о театральном искусстве в контексте православной, христианской традиции и наоборот». «Думаю, это может быть, интересным», - сказала модератор конференции.

«Вообще пора разговаривать. Эти искусственные конфликты, которые мы обнаруживаем, во многом построены на незнании, взаимном непонимании и агрессии, которая, как раз, есть результат незнания, - продолжила Алёна Карась. - Рада, что удалось позвать людей, представляющих церковь - будет отец Павел Хондзинский, крупнейший богослов, будут известные филологи, историки русского искусства, будут представлены и пушкинисты, в том числе Алина Бодрова из Пушкинского дома».