0
10:22
Она растаяла
21:42
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
12:43
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
11:37
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
10:45
Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»
09:52
Миленько и немного нервно
Еще новости
Культура

Псковичи станут «уникальным зрителями» «Пещного действа» от ансамбля «Сирин»

Псковичи станут «уникальным зрителями» концертного исполнения «Пещного действа» ансамблем древнерусской музыки «Сирин», которое пройдёт в рамках XXIV Пушкинского фестиваля 9 февраля в 19:00 в Приказной палате Кремля. Об этом сообщила автор и модератор научной конференции «Литургия и театр» Алёна Карась на пресс-конференции 8 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам повезло вместе с фестивалем привезти ансамбль «Сирин» - ансамбль древнерусской музыки», - отметила Алёна Карась и рассказала, что почти 20 человек представят выдающееся произведение церковного искусства. Она добавила, что программу собрать было сложно, в Москве ее видели последний раз в 2001 году.

«Важно переходить границы, чувствовать работу разнообразных видов, форм искусств, исследований», - заявила Алёна Карась, говоря о предстоящей конференции «Литургия и театр». Она считает, что было важно провести данное мероприятие именно в Пскове, оно соединит опыт церковного искусства, культа, церкви и искусства; сделает «такой союз, чтобы люди церкви поразмышляли о театральном искусстве в контексте православной, христианской традиции и наоборот». «Думаю, это может быть, интересным», - сказала модератор конференции.

«Вообще пора разговаривать. Эти искусственные конфликты, которые мы обнаруживаем, во многом построены на незнании, взаимном непонимании и агрессии, которая, как раз, есть результат незнания, - продолжила Алёна Карась. - Рада, что удалось позвать людей, представляющих церковь - будет отец Павел Хондзинский, крупнейший богослов, будут известные филологи, историки русского искусства, будут представлены и пушкинисты, в том числе Алина Бодрова из Пушкинского дома».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • XXIV Пушкинский театральный фестиваль
Майя Кучерская прочтёт лекцию в Пскове Псковичи станут «уникальным зрителями» «Пещного действа» от ансамбля «Сирин» Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО) Гран-при фестиваля «Монокль» получил артист, который выступит перед псковичами 12 февраля Всего 20 билетов остались в продаже на «Пещное действо» в Пскове Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО) Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку» Миленько и немного нервно Германн оскорблять, графиня капут «Фальшивый купон»: Кромешная Россия
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)
07 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО) 5
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
07 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
07 февраля 2017
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»
07 февраля 2017
Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»
Андрей Турчак посетил премьеру в рамках 24-го Пушкинского фестиваля
06 февраля 2017
Андрей Турчак посетил премьеру в рамках 24-го Пушкинского фестиваля
Спектакль «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 февраля 2017
Спектакль «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Творческая встреча с режиссером и драматургом Николаем Колядой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 февраля 2017
Творческая встреча с режиссером и драматургом Николаем Колядой в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...