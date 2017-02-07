Замдиректора Екатеринбургского театра юного зрителя объяснил полезность режиссёрских лабораторий Пушкинского фестиваля

15:43, 08 февраля 2017, ПАИ

Заместитель директора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя Олег Лоевский назвал очень полезной работу режиссёрских лабораторий в рамках Пушкинского театрального фестиваля. Об этом он заявил на пресс-конференции 8 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для Псковского театра лаборатории - не новость. В 2010-м тут была лаборатория «Театра наций». После этого остался спектакль «Наташина мета», который шел в Псковском театре. Эта лаборатория вписана в фестиваль - она пройдет по произведениям Пушкина. Мы привезли совсем молодых режиссеров», - сказал Олег Лоевский.

Он рассказал, что, например, режиссёр Дмитрия Крестьянкина из Тулы [правнука архимандрита Иоанна (Крестьянкина) — ПАИ] впервые участвует в подобном. Он представит эскиз «Моцарт и Сальери». Еще один молодой режиссер Петр Чижов, который является автором ряда работ в театре «На Литейном» и выпустил современную пьесу «Антарктида», в Пскове сделает «спектакль по народной обработке пушкинских историй». Третий эскиз предложит вниманию зрителей режиссер Николай Русский, он покажет «Капитанскую дочку». «Интересно, что у них получится, потому что они совсем молоды, в прошлом году только закончили учебу, а Крестьянкин продолжает учиться на 4 курсе», - сказал замруководителя театра.

Он назвал лабораторию «многопрофильной историей» и отметил, что в эту деятельность «включается весь механизм театра». «Во-первых, новые режиссеры для театра - всегда полезно, а для актеров такое стрессовое состояние - хороший тренинг, поэтому порой эскизы значительно интереснее театра. Фактически за 5 дней нужно выпустить три спектакля, поэтому это еще и серьезная организационная работа, - объяснил важность мероприятия Олег Лоевский. - Для театра это очень полезно, надеюсь, что какой-то из этих показов станет спектаклем в Псковском театре».

Также он обратил внимание, что театр, как любая «зараза», передается воздушно-капельным путем. «Всем, кто хочет внутренней эмоциональной работы, такие вещи интересны, а кому нет, то пусть не ходит и смотрит телевизор», - заключил выступающий.