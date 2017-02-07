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Спорт

Минспорт максимально сохранит мероприятия по подготовке к Паралимпиаде-2018

Министерство спорта максимально сохранит все подготовительные мероприятия российских спортсменов к Паралимпийским играм 2018 года. Об этом на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщила замминистра Марина Томилова, передает ТАСС.

«У нас на этот год запланированы 57 соревновательных и тренировочных мероприятий по подготовке к зимней Паралимпиаде в Пхенчхане. Мы будем максимально сохранять возможность выступления российских спортсменов на международных стартах и подготовки к Играм», - рассказала Марина Томилова.

Напомним, 1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения. Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого российские паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на «конкретные гарантии» со стороны ПКР.

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