В псковском СИЗО-1 вспомнили дуэль Пушкина

17:11, 08 февраля 2017, ПАИ

У несовершеннолетних учащихся Псковского учебно-консультационного пункта СИЗО-1 прошел классный час под названием «Нет, весь я не умру», посвященный памяти Александра Сергеевича Пушкина. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как рассказала Наталья Афанасьева, ребята приняли участие в беседе о жизни и творчестве поэта, который за короткую жизнь создал множество произведений, а также о дуэли, которая лишила жизни А.С. Пушкина.

После обсуждения причин дуэли, на мероприятии был организован просмотр фильма о Дантесе «Он принес смерть Пушкину, а Пушкин дал ему бессмертье», из которого учащиеся узнали, что члены семьи Дантеса не простили ему смерть Пушкина. Итогом встречи стало создание стенда «08.02.1837 - последняя дуэль поэта».

«Честь и достоинство человека и членов его семьи во времена Пушкина защищали вызовом недруга на дуэль. Роковой выстрел на Черной речке смертельно ранил поэта, и через два дня завершилось земное бытие поэта. Он похоронен на кладбище Святогорского монастыря в пяти километрах от села Михайловское Псковской области», - завершила классный час Наталья Афанасьева.