10 команд из 6 районов Псковской области примут участие в «Марафоне здоровья-2017»

17:14, 08 февраля 2017, ПАИ

Псковский Красный Крест завершил прием заявок на спортивный праздник-конкурс «Марафон здоровья-2017», который пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физкультуры и спорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, в конкурсе примут участие 10 команд из 6 районов Псковской области: «Кунья» - от Центра внешкольной работы Куньинского района, «Экстрим» - от Локнянской средней школы, «Усвяты» - от Усвятской школы, «Удальцы» - от Красногородской средней школы, «Антивирус» - от школы №4 города Опочки, «Юный динамовец» - от Красногородской школы-интерната «Агрошкола», «Импульс» - от Пустошкинского центра образования. Великие Луки будут представлять три команды: «Иммунитет» - от школы №6, «Великолепная восьмерка» - от школы №9 и «Молодая гвардия» - от Кадетской школы.

В рамках «Марафона Здоровья-2017» командам предстоит соревноваться в различных спортивных эстафетах и интеллектуальных заданиях на Кубок Красного Креста. Полное положение конкурса можно посмотреть на сайте Псковского Красного Креста в разделе «Мероприятия» или по ссылке.

Такое мероприятие в этом году стало возможным благодаря социальному проекту «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» Псковского регионального отделения Красного Креста. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.