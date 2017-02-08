В Госдуму внесут законопроект о запрете курения электронных сигарет и кальянов в общественных местах

17:39, 08 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Московской городской думы готовятся внести в Государственную Думу РФ законопроект о запрете курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Как сообщает РБК, сегодня, 8 февраля, этот документ был одобрен на совместном заседании комиссий по законодательству и здравоохранению Мосгордумы. Теперь их вынесут на заседание столичного парламента, а затем направят в Госдуму.

Проект закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» фактически приравнивает кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам. Устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним как самих «имитирующих устройств», так и смесей и аккумуляторов к ним. Запрещается «дымить» в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях.

Нельзя будет курить кальян и электронные сигареты на пляжах, детских площадках, а также в транспорте, на вокзалах, аэропортах, остановках и на расстоянии 15 м от них. Запрет коснется и поездов дальнего следования, и железнодорожных платформ. При этом региональные власти смогут выделять специальные места для курения вейпов и кальянов.

Законопроект запрещает рекламу заменителей сигарет и предполагает увеличение акцизов на них. Производители обязаны будут полностью раскрывать состав смесей, а власти устанавливать требования к упаковкам и маркировкам. Нарушение запретов будет караться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Напомним, что антитабачный закон, установивший аналогичные запреты на употребление обычных сигарет, частично вступил в силу в 2013 году, а полностью — в 2014 году. Штрафы за курение в неположенном месте составляют до 3 тысяч рублей, за продажу табака — до 90. Однако Роспотребнадзор специально пояснял, что ограничения не касаются электронных сигарет и кальянов без табака.