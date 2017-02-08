Рособрнадзор продолжит апробацию моделей устной части ГИА-9 по русскому языку осенью 2017 года

17:40, 08 февраля 2017, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) осенью 2017 года продолжат апробацию моделей устной части ГИА-9 по русскому языку, по итогам которой будет принято решение о форме и сроках включения устного компонента в систему государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Выпускникам 9 и 11 классов, которые будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2017 году, предстоит пройти только письменный экзамен.



Пилотная апробация двух организационных моделей устного экзамена по русскому языку была проведена осенью 2016 года в трех регионах России: Московской области, Татарстане и Чеченской Республике.



Первая из двух моделей устного экзамена по русскому языку аналогична организационно-технологической модели устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам: экзамен проводится за компьютером с использованием специального программного обеспечения и аудиогарнитуры. В процессе экзамена учащийся получает задания, на которые дает устные ответы. Эти ответы записываются и направляются для дальнейшей проверки экспертам.



Вторая модель предполагает проведение устного экзамена в форме беседы на выбранную тему с членами экзаменационной комиссии. При этом в аудитории присутствует независимый эксперт, который оценивает качество устной речи экзаменуемого.



В рамках апробации экзаменуемым предлагались задания, направленные на проверку навыков владения устной речью и умения решать коммуникативные задачи. Для оценки ответов использовался набор критериев, среди которых было соблюдение орфоэпических норм, прочтение текста с правильным интонированием, понимание мыслей, заложенных во фрагмент текста, умение ученика выразить свое отношение к ним с использованием устной речи и другие.



Результаты апробации были проанализированы экспертами. Осенью 2017 года планируется провести широкомасштабную апробацию уже доработанных моделей в большинстве субъектов РФ.



До введения устной части экзамена по русскому языку в систему государственной итоговой аттестации предстоит решить ряд вопросов, призванных обеспечить равенство возможностей для всех участников экзамена, в том числе участников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того должны быть решены вопросы технологического обеспечения ГИА, так как русский язык является обязательным для выпускников и самым массовым экзаменом.