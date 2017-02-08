В областной библиотеке презентуют книгу «Из Петербурга в Псков до железных дорог»

18:03, 08 февраля 2017, ПАИ

9 февраля в 17:00 в отделе краеведческой литературы Псковской областной библиотеки состоится презентация книги Александра Павлова «Из Петербурга в Псков до железных дорог: к истории путей сообщения в России XVIII-XIX столетий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Книга является продолжением путеводителей-дорожников, издававшихся еще в царские времена.

В основе книги лежит рассказ о путешествии из Петербурга в Псков. Со времен Екатерины II между этими городами пролегали одни из главнейших дорог в России. Им традиционно уделялось пристальное внимание, за ними ухаживали и делали образцовыми. Книга написана на прочной исторической основе с использованием архивных материалов.

Александр Павлов по образованию этнограф. Окончил Санкт-Петербургский университет. Много путешествует. Очень часто проезжает по маршруту Санкт-Петербург – Псков, что и послужило поводом для написания книги.

Встреча пройдет в рамках заседания клуба псковских краеведов.