В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов

17:50, 08 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области изъяли из оборота 15 партий плодоовощной продукции объемом 61 килограмм в связи истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре, наличием порчи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты Роспотребнадзора ходе контрольно-надзорной деятельности проверили 418 объектов, реализующих овощи. Были отобраны 904 пробы овощей на санитарно-химические показатели, в том числе 15% - импортируемой продукции. Удельный вес нестандартных проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям составил 1,9%. Во всех случаях (17 проб) несоответствие было обусловлено содержанием нитратов в количествах, превышающих гигиенические нормативы (овощи, бахчевые).

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявили превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).

Кроме того, во исполнение Указов президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Управление проводит мероприятия по выявлению, изъятию из оборота и уничтожению пищевых продуктов, запрещённых к ввозу. За 2016 год при проведении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу продукция, запрещенная к ввозу в рамках «эмбарго», не выявлялась.

В ходе проверок в организациях торговли сотрудник Роспотребнадзора зафиксировали реализацию загнивших, с признаками порчи фруктов и овощей; фруктов без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; фруктов без наличия этикеток (или маркировочных ярлыков) с необходимой информацией, наносимой в соответствии с требованиями законодательства РФ. В некоторых организациях не осуществлялся контроль за температурно-влажностным режимом хранения овощей и фруктов в складских помещениях продукция не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям.