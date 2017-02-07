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В Великих Луках мужчина признан виновным в убийстве бывшей супруги

В Великих Луках 40-летний мужчина признан виновным в убийстве бывшей супруги, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 26 июля 2015 года в одной из квартир на улице Новосокольнической в Великих Луках злоумышленник, поссорившись с 32-летней бывшей супругой, ударил ее ножом в область шеи, повредив сонную артерию. От кровопотери потерпевшая скончалась на месте преступления.

Великолукский городской суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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