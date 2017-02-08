Новых открытий пожелал глава Пскова участникам межвузовского семинара

17:45, 08 февраля 2017, ПАИ

В День российской науки, 8 февраля, в псковском филиале Академии ФСИН России прошел межвузовский семинар «Исследования псковских ученых в сфере духовно-нравственного воспитания и психолого-педагогического образования». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Стабильность и жизнеспособность любого государства определяется, прежде всего, нравственным и духовным уровнем его граждан. Самая большая опасность, подстерегающая нас сегодня, не экономический кризис, а разрушение личности», - обозначил важность главной темы семинара начальник псковского филиала Академии ФСИН России, полковник внутренней службы Юрий Панин, выразив надежду, что обсуждение позволит приблизиться к решению поставленных вопросов.

Участников семинара приветствовал глава Пскова Иван Цецерский: «Трудно представить развитие городов, поселков, регионов без движения научной мысли. Тема сегодняшнего обсуждения - исследования в сфере духовно-нравственного воспитания - всегда была и будет актуальной для нашего города с его богатой историей с искренней преданностью православным и духовным традициям». Он пожелал собравшимся новых научных открытий и достижений.

Сотрудники филиала майор внутренней службы Александр Колодовский и подполковник внутренней службы Ольга Михайлова награждены Почетной грамотой главы города.

С Днем науки участников поздравил начальник управления научной работы Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, полковник таможенной службы Александр Аграшенков.

Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, доцент кафедры теологии ПсковГУ архимандрит Тихон выступил с лекцией на тему «Жития святых в Русской православной церкви». Далее мероприятие перешло в режим конференции. Свои доклады представили руководители кафедр филиала и ПсковГУ, преподаватели, студенты и курсанты.