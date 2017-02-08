За год псковский Роспотребнадзор наложил штрафов на 547 тысяч рублей за нарушения при реализации мясной продукции

18:26, 08 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области привлекли 132 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за нарушения при реализации мясной продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сумма штрафов составила 547 тыс. 800 рублей.

За 12 месяцев прошедшего года специалисты Роспотребнадзора проверили 369 объектов, занятых производством и оборотом мяса и мясных продуктов, в ходе проверок выявили нарушения законодательства в 35% объектах. Основными нарушениями были неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений предприятий, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом, отсутствие необходимой маркировки продукции.

В ходе проверок исследовали 1 тыс. 882 пробы мяса, мясных и птицепродуктов по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям, из них 72 пробы - импортной продукции. Несоответствие по микробиологическим показателям обнаружили в 4,7% проб, по физико-химическим показателям - в 1%. Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, а также наличия ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса, мясной и птицепродукции не выявили.

По результатам проверок забраковали и изъяли из оборота 77 партий объёмом 386 кг мясных и птицепродуктов, находящихся в обороте с нарушением обязательных требований.

В связи с этим псковичам советуют не приобретать мясо и мясную продукцию в несанкционированных местах у случайных лиц; избегать приобретения продуктов, хранящихся вне холодильного оборудования в предприятиях торговли. При покупке мясной продукции нужно обращать внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, тщательно изучать информацию на упаковке, обратив особое внимание на дату изготовления и срок годности продукта. Не следует приобретать продукт, если информация о товаре отсутствует или не читаема. При возникновении сомнений в качестве и безопасности мясной продукции потребитель просит потребовать у продавца документы, подтверждающие безопасность продукта.