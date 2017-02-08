Александр Козловский: Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы наши спортсмены попали на Паралимпиаду-2018

17:53, 08 февраля 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский принял участие в заседании комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Одним из главных вопросов повестки дня стал допуск российских спортсменов к отбору на зимние Паралимпийские игры 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Напомним, что ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм 2018 года, тем самым поставив под вопрос участие России в самой Олимпиаде.

«Мы все понимаем, что таким образом наши западные партнеры пытаются перевести политические вопросы в спортивную плоскость, заодно и устранить сильных конкурентов, ведь наши паралимпийцы неизменно завоевывали первые места в разных видах спорта, – отметил Александр Козловский. – Самое негативное, что от этого решения МПК пострадали наши спортсмены, люди, которым и так пришлось многое пережить. Но, несмотря на это, они могут многим дать сто очков вперед по силе воли и стойкости духа, в том числе и заграничным спортивным функционерам. А наша задача, как депутатов Государственной Думы, – поддержать их в этом и сделать все возможное для того, чтобы они попали на Паралимпиаду-2018».

Александр Козловский добавил, по результатам заседания принято решение продолжить работу по отстаиванию интересов российских спортсменов в судебном порядке, при необходимости - подключить Следственный комитет.

Парламентарий также сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться и на выездном заседании комитета, которое состоится в Острове 13 февраля. Выездное заседание проводится по инициативе Александра Козловского, и, по его словам, стало возможным благодаря тому вниманию, которое уделяет развитию спорта в Псковской области губернатор Андрей Турчак.

«Андрей Анатольевич оказывает большую поддержку спортсменам, в том числе и паралимпийцам, – подчеркнул депутат Государственной Думы. – Все мы знаем, что именно Андрей Анатольевич «пробил» чемпионат мира по биатлону среди юниоров, который должен был пройти в Острове, для этого была проделана огромная подготовительная работа. И, как в случае с Паралимпиадой-2018, этот праздник у нас попытались украсть. Сегодня пришла новость, что Международный союз биатлонистов лишил Тюмень права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Тем не менее, на островской трассе 10 февраля взамен отмененного чемпионата пройдут гонки для российских юниоров, а 13 февраля там состоится выездное заседание комитета. Я уверен, что когда пена «допинговых скандалов» схлынет – а мы для этого сделаем все возможное – наши спортсмены будут в хорошей форме и в очередной раз докажут миру, что русские умеют бороться и побеждать».