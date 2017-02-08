Пять новых улиц Пскова получат названия

18:00, 08 февраля 2017, ПАИ

8 февраля, накануне очередной сессии Псковской городской Думы, состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством Любови Николаевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты вынесли на сессию с рекомендацией «принять» вопрос о присвоении пяти новым улицам имен Героев Советского Союза – Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева, Степана Здоровцева, Сергея Самкова, Алексея Яковлева. Новые улицы расположены у объездной дороги и посёлков Пожигово и Павшино.

Также комитет одобрил проект решения о присвоении одному из филиалов Центральной библиотечной системы Пскова – центру общения и информации на улице Юбилейной, 87а имени поэта Игоря Григорьева.

Депутаты рассмотрели также вопрос включения в повестку дня сессии проекта решения о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» заслуженного работника культуры РФ, артиста симфонического оркестра высшей категории Александра Чернявского и заместителя директора многопрофильного лицея №8 Веры Деричевой. Комитет рекомендует коллегам поддержать эти кандидатуры.

Кроме того, на комитете рассмотрели вопрос о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы народного коллектива вокальной студии «Город детства» Городского культурного центра и его руководителей Натальи Пономаревой и Елены Усотльцевой, а также режиссера Дома офицеров Анны Дмитриевой.

Кроме того, депутаты согласовали продление срока исполнения обязанностей директора Дома детского творчества Елене Неруш, руководителя стадиона «Машиностроитель» Ольге Черкасовой, заведующей детским садом № 5 Любови Кутузовой.