Сергей Перников ознакомился с работой малых предприятий и бизнес-инкубатора в Великих Луках

18:19, 08 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников посетил с рабочим визитом несколько малых предприятий Великих Лук, в том числе «ООО «К-ПРОФ», ООО «Электроприбор», ООО «ОТМ групп». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Замгубернатора начал свой рабочий визит с «ООО «К-ПРОФ», которое занимается производством офисной мебели. С 2016 года здесь выпускается новый вид продукции — модельная оснастка из МДФ, фанеры из древесины. Также предприятие приобрело печатающий плоттер. На модернизацию производства было направлено около 1 млн рублей. В прошлом году предприятию была оказана государственная поддержка в размере 409 тыс. рублей. В настоящее время здесь работают 13 человек.

Далее Сергей Перников побывал на предприятии ООО «Электроприбор». Оно занимается выпуском тороидальных трансформаторов, катушек, которые применяются в железнодорожных электропоездах. В прошлом году освоены новые виды продукции. В частности, новый разделительный трансформатор, выпускаемый на предприятии, применяется в медицинской технике. В настоящее время здесь работают 9 человек. «Электроприбор» работает в кооперации с крупными великолукскими заводами: ЗАО «ЗЭТО» и ООО «Силовые машины — завод Реостат». Вице-губернатор отметил, что предприятие выпускает по-настоящему инновационную продукцию, используя современное высокотехнологичное оборудование.

Еще одно мебельное производство (ООО «ОТМ групп») в минувшем году освоило новый вид продукции — мебель для гостиных и столовых. Также проведены мероприятия по техническому перевооружению — в эксплуатацию введено новое деревообратывающее оборудование. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятием в 2016 году составил более 18 млн рублей (в 2015 — чуть больше 10 млн рублей). Сейчас на предприятии работают 16 человек. В планах на этот год — расширить выпускаемый ассортимент и приобрести фрезеровально-гравировальный станок с ЧПУ.

В завершение визита Сергей Перников осмотрел бизнес-инкубатор «Новация», который оказывает информационную и консультационную помощь начинающим предпринимателям, а также предоставляет в аренду офисные и производственные помещения по льготным ценам. В ходе встречи с коллективом вице-губернатор подвел итоги работы бизнес-инкубатора за 2016 год и в целях повышения эффективности работы рекомендовал сформировать детальный план работы на краткосрочную и среднесрочную перспективу.