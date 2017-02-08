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Общество

Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек

В список продуктов, которые можно будет приобрести по банковским картам продовольственной помощи, точно не попадут водка, сигареты и вредные товары. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил Минпромторг, передает РИА Новости.

«Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих вредных продуктов», — заявили в ведомстве и добавили, что перечень составлен с учетом рекомендаций Минздрава.

В него вошли хлеб, мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты.

Кроме того, в список попали саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

7 февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в 2017 году в России может быть запущена программа продовольственной помощи населению.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые сообщил в начале 2015 года. С тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки денег в бюджете — на ее реализацию, по предварительной оценке, необходимо до 240 миллиардов рублей.

Аналогичная программа поддержки действует в США в течение полувека. Американцы получают талоны (они называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.

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