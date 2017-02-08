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Общество

В Псковской области 20-летний мужчина подозревается в нарушении половой неприкосновенности 14-летней девочки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемый, находясь в съемной квартире в одном из районных центров области, вступил в половую связь с 14-летней девочкой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие напоминает, что грубое нарушение половой морали взрослыми лицами по отношению к несовершеннолетним уголовно наказуемо. Установлена не только уголовная ответственность за половое сношение с несовершеннолетними, но и за их совращение.

Максимальное наказания за ненасильственные половые посягательства в отношении несовершеннолетних предусмотрено: по статье 135 УК РФ – до 15 лет лишения свободы, а по ст.134 УК РФ – вплоть до пожизненного лишения свободы. 

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