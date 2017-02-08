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Общество

Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 25 февраля

В Великих Луках в этом году масленичные гуляния начнутся 25 февраля в 11:30 на площади Ленина с костюмированного парада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Колонна ряженых в сопровождении духового оркестра двинется по центральному городскому мосту к месту проведения народных гуляний в городской парк культуры и отдыха. По пути глашатаи будут созывать гостей и информировать великолучан о программе праздника.

В городском парке будут организованы развлечения для великолучан и традиционные масленичные забавы. Это и скоморохи с веселыми шутками, и потешный столб, на котором самого ловкого будет ждать приз, и катание на санях. На традиционной выставке собак запланирован костюмированный бал и дефиле четвероногих моделей.

Также на территории городского парка культуры и отдыха будет организована выездная торговля, а самым главным блюдом станут масленичные блины.

Завершится праздник в 15:00 сожжением чучела Масленицы.

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