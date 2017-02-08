Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании болельщиков за беспорядки

09:02, 09 февраля 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о наказании болельщиков за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Госдумы, пишет Коммерсант.

Как сообщалось, документ разработан в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях — штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований от года до семи лет. Если правила нарушили иностранцы, им грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. и выдворение из страны.

Напомним, в этом году на чемпионате Европы по футболу во Франции в Марселе в результате массовых беспорядков с участием английских и российских футбольных фанатов пострадали 35 человек.