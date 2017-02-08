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Общество

В Петербурге осуждены преступники, месяц продержавшие пенсионерку в клетке ради квартиры

Ленинградский областной суд вынес обвинительные приговоры трем обвиняемым в похищении пенсионерки, которую почти месяц держали в деревянной клетке, а также в убийстве ее 26-летней дочери, сообщила «Росбалту» официальный представитель прокуратуры Петербурга Юлиана Алексеева.

«Александр Матюхин приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, Надежда Евдокимова — к 17, Алексей Дектерев — к 8 годам», — сказала собеседница агентства.

В прениях гособвинение просило назначить подсудимым наказание в виде 21, 20 и 10 лет соответственно.

В июне 2015 года злоумышленники похитили женщину и удерживали ее в частном доме на территории СНТ «Климовец» в деревянной клетке, требуя выкуп. Получив отказ, они убили ее и бросили труп в озеро Раздолинское.

После этого преступники похитили мать убитой и посадили ее в ту же клетку, требуя передать им право собственности на квартиру. Через три с лишним недели женщина согласилась. При оформлении документов об отчуждении жилья в отделе опеки она обратилась за помощью к сотрудникам. На место прибыли полицейские и освободили женщину.

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