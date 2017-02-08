В День защитника Отечества в Великих Луках состоится торжественный митинг, праздничный концерт и салют

20:08, 08 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, начнутся 23 февраля в 11:00 с церемонии возложения цветов на воинском мемориальном захоронении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 12:00 у Вечного огня состоится торжественный митинг, в котором примут участие руководство города, депутаты великолукской городской думы, ветераны и молодежь. В этот день пройдет возложение цветов к стеле воинской славы и другим памятным местам.

В ДМШ №1 в 18:00 начнется праздничный концерт, в котором примут участие городские творческие коллективы и солисты, а также автор-исполнитель патриотических песен Владимир Мазур (г. Москва). В программе концерта прозвучат и песни в исполнении великолучан - ветеранов Вооруженных Сил.

С 19:00 до 20:00 на экране на площади Ленина будут демонстрироваться видеоматериалы, посвященные Дню защитника Отечества. В 20:00, согласно статусу города Воинской славы, будет произведен праздничный салют.