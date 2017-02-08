Россельхознадзор может полностью ограничить импорт говядины из Белоруссии

08:54, 09 февраля 2017, ПАИ

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что импорт говядины из Белоруссии в Россию может быть приостановлен. Это связано с опасениями российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег. «Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии»,— цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря ведомства.

Представитель Россельхознадзора также рассказала, что с 12 января по 8 февраля в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината и в замороженной говядине предприятия «Полесье» дважды обнаруживались листерии. Такие же нарушения были выявлены в продукции мясокомбината «Кошелево» и Оршанского мясокомбината.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что должностные лица Россельхознадзора ограничивали возможность реализации белорусской продукции в России, нарушая нормы международного права. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ведомству возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». В течение 2016 года Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз продуктов с ряда белорусских мясных и молочных предприятий по причине нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.