В посёлке Ямм Гдовского района состоялся профилактический рейд по противопожарной безопасности

20:16, 08 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации сельского поселения «Полновская волость» в целях предупреждения пожаров и их последствий провели профилактический рейд в поселке Ямм Полновской волости Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведен подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и использования электрооборудования.

По мерам пожарной безопасности проинструктировано 15 человек, распространено 30 листовок профилактического характера.

В рамках профилактики, в целях пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления, сотрудники отдела указывали гражданам на имеющиеся недостатки и рекомендовали устранить их в срочном порядке.