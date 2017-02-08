Псковичам полиция напоминает о мерах против угона автомобиля

20:22, 08 февраля 2017, ПАИ

Полиция предлагает вниманию граждан рекомендации, которые помогут не стать жертвами угонщиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Прежде всего, оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией. Дополните электронику механическими приспособлениями для блокировки руля либо коробки передач или педалей. А если позволяют материальные возможности, установите спутниковую систему слежения.

В ночное время, если нет гаража, оставляйте свое авто на охраняемых стоянках. Подъехав к гаражу и выходя открывать ворота, не оставляйте машину с включенным двигателем. Во время посещения магазинов, баров и ресторанов не оставляйте без присмотра ключи и документы от автомобилей.

Если появилось что-нибудь подозрительное в работе сигнализации (машина не закрывается с первого раза или, наоборот, начинает сама открываться) - значит, кто-то с помощью специальной аппаратуры вычисляет частоту сигнала. Кроме того, обращайте внимание, не следует ли за вами во время поездок одна и та же машина.

Как только вы сели в салон, заблокируйте двери, чтобы не подвергнуться внезапному нападению. Если же ваш автомобиль все-таки угнали, немедленно обращайтесь в полицию. Так вероятность его возврата будет гораздо выше», - рекомендуют полицейские.