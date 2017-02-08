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Общество

В Опочке состоялся информационный день правового просвещения и правовой помощи

Сегодня, 8 февраля, в городе Опочка состоялся информационный день для жителей района, проведенный Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с «Центром устойчивого развития» и Нотариальной Палатой Псковской области при поддержке администрации Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В первой половине информационного дня состоялась диалоговая лекция на тему «Актуальные вопросы нотариата». В ходе лекции нотариус Опочецкого нотариального округа Псковской области Светлана Баранова и секретарь нотариуса Светлана Смирнова рассказали слушателям о том, как правильно составить завещание, о правах и обязанностях наследователей, о перечне необходимых документов для получения наследства, о нотариальных тарифах и льготах на тарифы, о разнице между договорами дарения, завещания и ренты.

Во второй части лекции эксперты Псковского отделения «Ассоциации юристов» – адвокат Татьяна Чернобай, юристы Неля Лебедева и Семен Никонов ответили на правовые вопросы участников информационного дня.

После лекции состоялся индивидуальный прием граждан по различным юридическим проблемам. В частности, граждане обращались по вопросам ЖКХ, разделу имущества, оформлению договоров, отмены судебных приказов, определению правил пользования жилыми помещениями, льготам, субсидиям, защиты прав потребителей, трудовым правам и т.д.

Участникам мероприятия так же получили информационные пакеты, куда вошли буклеты и брошюры по юридическим вопросам, подготовленные Ассоциацией юристов.

Отметим, что мероприятие проходило в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально-незащищенные граждане, проживающие в малых городах и сельской местности. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.  

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