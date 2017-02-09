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Общество

Осуждённые матери с детьми смогут получить отсрочку отправки в тюрьму

Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий предоставление отсрочки для отбывания наказания для матерей с детьми, передает «Росбалт».

Законопроектом предлагается предоставить суду возможность отсрочить отбывание наказания для матерей с детьми не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии его вынесения.

На отсрочку не смогут рассчитывать осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, а также лица, которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, сопряженные с осуществлением террористической деятельности.

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