Глава внешней разведки Эстонии не исключает нападения России на НАТО

20:48, 08 февраля 2017, ПАИ

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что вероятность нападения России на НАТО достаточно низкая, но она имеет место быть, сообщает Postimees.

Отмечается, что 8 февраля был опубликован ежегодный отчет эстонской внешней разведки.

«В отчете мы четко говорим, что в 2017 году вероятность военного нападения России на НАТО существует, но она низкая», — подчеркнул Марран.

По его словам, учитывая то, что в России действует авторитарный режим, нельзя полностью исключать угрозу допуска стратегического просчета российского руководства, что, как подчеркивает Марран, может привести к испытанию коллективной обороны НАТО со стороны России.

Ранее постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко заявил, что своими действиями вдоль российских границ НАТО пытается навязать России конфронтационную повестку дня.