Минтруд предложил дополнительные меры защиты людей, сообщивших о коррупции

21:01, 08 февраля 2017, ПАИ

Минтруд подготовил законопроект, который вводит меры защиты для лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях. «Во-первых, законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции»,— цитирует ТАСС ведомство.

Законопроект предусматривает в качестве меры защиты обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении. А также обязательное представление прокурору принятого решения.

«Во-вторых, законопроект предполагает возможность получения бесплатной юридической помощи лицом, сообщившим о коррупционных правонарушениях. В-третьих, законопроект предусматривает обязанность обеспечить конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных сведений, содержащихся в сообщении»,— отмечает ведомство.

Напомним, недавно Госдума одобрила законопроект, исходя из которого губернаторы должны будут вести антикоррупционный контроль за главами муниципальных образований. Гарантией от произвола глав регионов депутаты сочли то, что отставки мэра они смогут требовать лишь в судебном порядке. Эксперты уверены, что антикоррупционный контроль на уровне МСУ можно было передать гражданскому обществу.