Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений

21:25, 08 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, по итогам проведенной внеплановой проверки Росавиация продлила ОАО «Псковавиа» сертификат эксплуатанта. Таким образом, авиакомпания получила разрешение на выполнение коммерческих воздушных перевозок без каких-либо ограничений. Об этом Псковскому агентству информации сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Александр Кузнецов пояснил, что проверка была частью стандартной процедуры, запущенной после того, как 27 сентября 2016 года самолет «Псковавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, проверка «выявила ряд недочетов, но, к счастью, исключительно «бумажного» характера». Во время ее хода срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании был ограничен и неоднократно продлевался: до 7 декабря 2016 года, а затем до 31 января и 7 февраля 2017 года.

Напомним, авиакомпания «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова Кресты, выполняет регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки, используя воздушные суда Ан-24, Ан-26, и вертолет Robinson R-44.

Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.