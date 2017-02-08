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Общество

Спрос россиян на перелёты в США аномально вырос

Интерес россиян к перелетам в США резко вырос после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. При этом спрос на поездки в эту страну у граждан многих других государств сократился. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации компании Hopper, занимающейся исследованиями в области коммерческой авиации, число поисковых запросов на билеты в США из России выросло на 88 процентов с момента инаугурации Трампа 20 января. Это удивило экспертов фирмы, так как в других странах данный параметр показал снижение в среднем на 17 процентов с конца января по настоящее время.

В Hopper проанализировали почти 3,5 миллиарда запросов на перелеты, сделанные гражданами 122 стран, начиная с 1 января и по начало февраля. В итоге выяснилось, что в 94 государствах интерес к путешествиям в США упал.

Аналитик Hopper Патрик Сарри (Patrick Surry) заявил, что не может объяснить ни рост спроса на перелеты по данному направлению у россиян, ни его падение среди граждан других государств.

Он предположил, что интерес связан с подписанием Трампом в январе указа, запрещающего жителям семи стран посещать Соединенные Штаты. И хотя федеральный судья временно заблокировал действие данного документа, это сказалось на восприятии туристами США как негостеприимного государства, полагает Сарри.

 

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