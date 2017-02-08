ОНФ проанализировал реализацию программы расселения аварийного жилья

21:58, 08 февраля 2017, ПАИ

По данным мониторинга Центра ОНФ «Народная экспертиза», за оставшиеся восемь месяцев 2017 года в соответствии с указом президента №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» регионам России предстоит расселить 3,5 млн кв. метров аварийного жилья или 31,7% от целевого показателя. Эксперты считают, что главам регионов необходимо направить все усилия на достижение целевых показателей программы, чтобы выполнить ее в срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

Эксперты Центра ОНФ «Народная экспертиза» проанализировали отчетные данные о реализации региональных адресных программ по расселению аварийного жилья за 2016 год, размещенные субъектами РФ на портале «Реформа ЖКХ». Итоги мониторинга показали, что целевой показатель 2016 года исполнен лишь на 86%, то есть расселено 2,3 млн кв. метров из 2,6 млн кв. метров. В полном объеме годовые планы по расселению аварийного жилья не исполнили 48 субъектов РФ, из них 10 регионов - менее чем на 50%. В целом на 1 января 2017 года план по расселению аварийного жилья регионами выполнен лишь на 68%, то есть за 36 месяцев действия программы расселено 7,6 млн кв. метров из 11,1 млн кв. метров аварийного жилья.

Из анализа данных цифр следует неутешительный вывод: если раньше для расселения 25% от всей площади аварийного жилья требовалось 12 месяцев, то в текущем году на 32% или 3,5 млн. кв. метров отводится всего 8 месяцев. Задача сложная, но при должном уровне внимания со стороны региональных властей выполнимая.

По мнению руководителя Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктора Рожкова, данная ситуация сложилась по вине регионов, которые постоянно допускали просчеты в реализации программы и откладывали исполнение указа президента России на потом. «Региональным властям отстающих регионов необходимо в оперативном порядке направить все усилия для своевременного переселения людей из аварийного жилья», – отмечает Рожков.

Эксперты отмечают ряд регионов, в которых по состоянию на 1 января 2017 года осталось самое большое число нерасселенного аварийного жилья по плану. В первую очередь, это Амурская область, которая за оставшиеся 8 месяцев должна расселить 213 тыс. кв. метров аварийного жилья. Большой объём аварийного жилья предстоит также расселить Иркутской области – 207 тыс. кв. метров, Республике Саха (Якутия) – 187 тыс. кв. метров, Архангельской области – 159 тыс. кв. метров, Саратовской области – 157 тыс. кв. метров и Тульской области – 153 тыс. кв. метров. Всего в 26 регионах исполнение плана по расселению аварийного жилья 2014-2017 гг. не превышает 66%.

Виктор Рожков отметил, что в данной ситуации очень важно обеспечить контроль за качеством жилья: «Регионы в гонке за исполнением показателей программы расселения не должны допускать случаи строительства «нового аварийного жилья». ОНФ будет внимательно следить за качеством возводимого для переселенцев жилья. Так, с 2014 года активисты ОНФ выявили свыше 100 «новых аварийных домов», в 48 из которых проведены ремонтные работы и устранены строительные дефекты».