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СМИ: Эстония вместе с Финляндией закупит тяжелую артиллерию в Южной Корее

Вооруженные силы Финляндии выделили 100 миллионов евро на закупку тяжелой артиллерии, которая должна заменить старые еще постсоветские образцы. По информации издания Rzeczpospolita (перевод ZN.ua), в конце 2016 года финская армия испытывала южнокорейские самоходные гаубицы K9 Thunder. Она оснащена пушкой калибра 155 мм, а ее дальность стрельбы составляет 40 км. Максимальная скорость гаубицы составляет почти 70 км в час.

Издание отмечает, что Хельсинки собираются купить подержанные гаубицы.

Так, финский министр обороны Юсси Ниинисто сообщил, что его страна предложила Эстонии принять участие в контракте. Министр обороны балтийской страны Маргус Тсахна подтвердил, что Эстония согласилась на финское предложение.

По его словам, новое вооружение существенно усилит огневую мощь эстонской армии, а также мобильность вооруженных сил страны. Всего Таллинн планирует купить 12 гаубиц.

Новое вооружение страны получат в 2021 году. А тем временем в Эстонию доставили тяжелую боевую технику для армии США. Личный состав роты пехотинцев 1 батальона 69-го бронеполка (Charlie Company) прибыл на прошлой неделе.

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